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Dünya

İsrail’in BM Temsilcisi, ABD’li Yahudilerin Biden ve Demokratlara oy vermekte "tereddüt" edeceğini savundu

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Erdan, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’in Refah’a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından ABD’li Yahudilerin seçimlerde Biden ve Demokrat Parti’ye oy vermekte "tereddüt" edeceklerini öne sürdü.

Bekir Aydoğan  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İsrail’in BM Temsilcisi, ABD’li Yahudilerin Biden ve Demokratlara oy vermekte "tereddüt" edeceğini savundu

İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Gilad  Erdan, Biden’ın, Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Biden’ın açıklamasının "hayal kırıklığı yarattığını" ifade den Erdan, İsrail’e yönelik baskı oluşturulmasının sadece düşmanları memnun edeceğini savundu.

Erdan, "(Biden) Başkana ve Demokrat Parti’ye oy veren birçok Yahudi Amerikalı var ve onlar şimdi tereddütlü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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