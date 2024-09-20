İsrail’in Beyrut’taki saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı İbrahim Akil’i hedef aldığı belirtildi
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığı bildirildi.
İstanbul
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından Akil’i hedef aldı.
Saldırının Hizbullah liderlerinin toplantısı sırasında gerçekleştiği öne sürülürken, Akil’in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir paylaşım yapılmadı.
Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.