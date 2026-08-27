İsrail’in ateşkese rağmen Gazze'de çadırları hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

AA’ya konuşan sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların olduğu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun hava saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıda yaralananların da olduğu aktarılırken, sayıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine, İsrail'e ait İHA'nın Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda ağır yaralanan bir gencin hastaneye getirildiği ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.