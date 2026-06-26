İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, Han Yunus’ta ise 1 kişinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.