İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin üçüncü turu haftaya yapılacak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs’ta yapılacağını belirtti.

AA muhabirine yazılı açıklama yapan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail-Lübnan görüşmelerine ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Yetkili, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin yeni turunun 14 veya 15 Mayıs’ta yapılacağını kaydetti.

Lübnanlı kaynaklar, AA'ya yaptıkları açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki üçüncü tur görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını ifade etmişti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.