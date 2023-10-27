İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde evlerini terk edenlerin sayısı 29 bine ulaştı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle evinden olan Lübnanlıların sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi.
Beyrut
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek güvenli bölgelere geçenlerin sayısını güncelleyen bir açıklama yayımladı.
Sınır hattındaki bölgelerde bulunan evlerini terk eden Lübnanlıların toplam sayısının 28 bin 965’e ulaştığı aktarılan açıklamada, ailelerin büyük kısmının güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına ya da kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlere geçtikleri kaydedildi.
IOM, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada evinden olan Lübnanlıların sayısının yaklaşık 19 bin olduğunu belirtmişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Ayrıca Lübnan’da biri gazeteci 4 sivil, İsrail’de bir sivil öldü.
Hizbullah: İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağını vurduk
İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halinde olan Hizbullah, 8 Ekim’den bu yana İsrail’e ait 42 askeri bölgedeki “iletişim ağı ekipmanlarının” hedef alındığını duyurdu.
Hizbullah, İsrail ile devam eden çatışmaların bilançosunu duyurmak amacıyla Telegram hesabında bir video paylaştı.
İsrail’in sınırdaki askeri noktalarında bulunan gözetleme kulelerindeki ekipmanların hedef alındığı aktarılan açıklamada, "termal, gece görüş ve gözetleme kameralarıyla insansız hava aracı tespit eden ekipmanların vurulduğu" kaydedildi.
Açıklamada İsrail'e ait farklı radar sistemleri, istihbarat toplayan ve Lübnan’ın iç kesimlerine yerleştirilen casus ağı bağlantısını sağlayan ekipmanın da hedef alındığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.