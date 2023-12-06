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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümetinin ek "savaş bütçesi" Meclisteki birinci oylamada kabul edildi

İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesi", Mecliste yapılan birinci oylamada kabul edildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
İsrail hükümetinin ek "savaş bütçesi" Meclisteki birinci oylamada kabul edildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonunda yer alan habere göre, Mecliste yapılan oylamada 62 milletvekili bütçe lehinde, 53'ü aleyhinde oy kullanırken 5 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin savaş giderleri için hazırladığı ek bütçenin Meclisten geçmesi için yapılacak ikinci ve üçüncü oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

Savaş kabinesi üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi üyelerinin bütçeye karşı çıktığı belirtildi.

Gantz'ın işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine ayrılan bütçelerin korunmasına karşı çıktığı ve savaş ihtiyaçlarına odaklanılmasını talep ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nden bakan Nir Barkat'ın da oylamaya katılmadığı kaydedildi.

Haberde, bir sonraki oylama için henüz bir tarih belirlenmediği aktarıldı.

İsrail'deki "savaş bütçesi" hükümette çatlağa yol açmıştı

İsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ayrılan fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açmıştı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda "aleyhte oy kullanacağını" belirtmişti.

Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, hükümetin "savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü" zarara uğratacağını belirterek "hükümetin buna uygun davranmasını" istemişti.

İsrail'deki tüm fonların şu anda "savaş ihtiyaçlarına" aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

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