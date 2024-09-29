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Dünya

İsrail, Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
İsrail, Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü iddia etti

Kudüs

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, saldırının İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) tarafından alınan hassas istihbaratla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kavuk'un son günlere kadar İsrail aleyhinde terör eylemlerinin teşvik edilmesinde doğrudan yer aldığı öne sürülerek, "İsrail ordusu, Hizbullah yöneticilerine saldırılar düzenleyerek onların tasfiyesini ve İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçmeyi sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Kavuk'un medyada sıkça görüldüğü ve siyasi, askeri stratejik alanlarda düşüncelerini paylaştığı aktarıldı.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Nebil Kavuk kimdir?

Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde dünyaya geldi.

İran'ın Kum kentinde 1982-1992 yıllarında dini eğitim alan Kavuk, daha önce bir süre Hizbullah'ın güney bölge sorumlusu görevinde bulunmuştu.

Kavuk'un Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi komutanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

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