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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail heyetinin, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Doha'ya gittiği belirtildi

İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirildi.

Burak Dağ  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
İsrail heyetinin, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri için Doha'ya gittiği belirtildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetin "kısıtlı bir yetkiye" sahip olduğu kaydedildi.

İsrailli yetkili, Tel Aviv'in "bu ay içinde" ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce yürürlüğe girebileceğini öne sürdü.

Ayrıca haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin son dönemde ciddi ilerleme kaydettiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada" olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

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