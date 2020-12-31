Euro
9.09
Dolar
7.43
BIST 100
1,476.72
Altın
1,890.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor -SULTANAHMET MEYDANI Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - ANTALYA Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - İSTİKLAL CADDESİ Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor - SAKARYA
logo
Dünya

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Norkin, yakında Körfez kuvvetleriyle "ortak hava" tatbikatları yapacaklarını tahmin ettiğini söyledi.

Ali Semerci   | 31.12.2020
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

Kudüs

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, Tel Aviv'in yakınında yer alan Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.

Norkin, Körfez ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, "Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek." dedi.

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti.

ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn'in yanı sıra Sudan ve Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
4 Ocak 2021'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 4 bin 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Çebi: Endişe duyulacak herhangi bir durum bulunmadığını mutlulukla ifade ederim

Benzer haberler

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi

İsrail güçleri 2020'de 4 bin 634 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu: 2020 itibarıyla dünyadaki Filistinli nüfusu 13,7 milyon

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu: 2020 itibarıyla dünyadaki Filistinli nüfusu 13,7 milyon
İsrail ordusu bu yıl Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenlediğini itiraf etti

İsrail ordusu bu yıl Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenlediğini itiraf etti
Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç