İsrail, Harem-i İbrahim Camisini Müslümanların ibadeti için tamamen açmayı reddediyor
İsrail makamlarının, daha önceki ramazan aylarında, cuma günlerinde yapılanın aksine, Harem-i İbrahim Camisini tamamen Müslümanların kullanımı için açmayı reddettiği belirtildi.
İstanbul
Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim Camisindeki duruma ilişkin bilgi verildi.
Harem-i İbrahim Camisinin geçen yıllarda, ramazan ayının cuma günlerinde tamamen Filistinlilere açıldığı hatırlatılan açıklamada, İsrail makamlarının bu yıl camiyi tüm salonları, avluları ve tesisleriyle birlikte Vakıflar İdaresine teslim etmeyi reddettiği bildirildi.
İsrail'in Harem-i İbrahim Camisinin Müslümanlar için açılmasını sistematik bir plan dahilinde engellediği aktarılan açıklamada, "Bu durum, boyutu ve ramazan ayına denk gelen zamanlaması açısından tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir adımdır." ifadesi kullanıldı.
Harem-i İbrahim Camisinin her ramazan sadece 10 gün tamamen Müslümanların ibadet etmesi için açıldığı kaydedilen açıklamada, cuma günlerinin de bu 10 gün içinde yer aldığı aktarıldı.
İsrail makamlarının caminin teslimi esnasında Doğu Kapısı bölgesini açmadığı belirtilen açıklamada, bu kısmın kadınların cuma namazı kıldığı yer olduğu hatırlatıldı.
Bu durumun tehlikesine vurgu yapılan açıklamada, "Bu adım, onaylanması durumunda, İsrail Meclis üyelerinden birinin tehdit ettiği gibi, Harem-i İbrahim Camisini tamamen kontrol altına alınmasına hazırlık amacıyla her seferinde farklı bir alanının açılmasının engellenmesine yol açacak." değerlendirmesinde bulunuldu.
İsrail makamlarının caminin Müslümanlara tam açılmasını engelleyen ihlalinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bu yöndeki taleplerini karşılamak için yapıldığı aktarıldı.
Söz konusu İsraillilerin, Harem-i İbrahim Camisini "tamamen kontrol altına alma, Talmud ayinleri düzenleyecekleri bir sinagoga dönüştürmeyi" istediklerine dikkati çekildi.
İsrail makamlarının, ramazan ayının başlamasının ardından 25 yaşından küçük Filistinlilerin camiye girişini engellediğine de vurgu yapıldı.
Caminin Müslümanlar için tamamen açılmasını engelleyen, Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail tarafının uygulamalarının reddedildiğinin altı çizildi.
Harem-i İbrahim Camisinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, UNESCO'dan, İsrail'in camiye yönelik saldırı ve ihlallerinin durdurulması için harekete geçmesi talep edildi.
Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami
İşgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor.
Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.
Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.