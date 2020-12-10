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Dünya

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye’nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Demirer, müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan İsrail hapishanesindeki 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Ebulhayr’ın, Türkiye’nin vize vermesi sayesinde serbest bırakıldığını söyledi.

Esat Fırat   | 10.12.2020
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Türkiye’nin sayesinde özgürlüğüne kavuştu Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer (sol 2), müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan İsrail hapishanesindeki 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Yusuf Ebulhayr’ın, Türkiye’nin vize vermesi sayesinde serbest bırakıldığını söyledi. Demirer, serbest bırakılan Ebulhayr’ın durumunu görüşmek için Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir (sağ 2) ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Kudüs

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Yusuf Ebulhayr’ın, serbest bırakılacağını ancak 11 Aralık’a kadar ülkeyi terk etmemesi durumunda hakkındaki eski müebbet hapis cezasının İsrail makamlarınca uygulamaya konulacağı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti.

Demirer, başka bir ülke vatandaşlığı olmayan Ebulhayr’ın daha önce ikamet ettiği Yunanistan’dan vize alamadığı için Türkiye’den yardım istediğini ifade ederek, "Biz de kendisine vize vererek yardımcı olduk. Böylece müebbet hapis cezasından kurtularak serbest kalmasını sağladık." dedi.

Tutuklunun ailesinden Türkiye’ye teşekkür

AA muhabirinin ulaştığı Ebulhayr’ın kardeşi Vehim Ebulhayr, ağabeyinin Akka doğumlu olduğu için İsrail vatandaşlığını hak ettiğini ancak İsrail’in onu bu haktan mahrum ettiğini dile getirdi.

Kardeş Ebulhayr, "İsrail’in vatandaşlık vermemesi nedeniyle ağabeyim yeniden müebbet hapisle karşı karşıyaydı. Biz de Filistin makamlarına başvurduk ve vatandaşlık aldık ancak ülkede kalamıyordu. Bunun üzerine Türkiye makamlarına ulaştık ve yardım talebinde bulunduk." dedi.

İsrail’in kuzeydeki Gilboa Hapishanesi'nde bulunan ağabeyinin Türkiye’nin girişimleri ve vize çıkarması üzerine ülkeden ayrılabildiğini vurgulayan Ebulhayr, "Büyükelçi Demirer başta olmak üzere Türkiye devletine ve halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ebulhayr, İsrail’in ağabeyine hakkı olan vatandaşlığı vermeyerek bir skandala da imza attığına dikkati çekerek, Türkiye’nin bu girişimlerinin kendileri için çok büyük bir anlam ifade ettiğini kaydetti.

FKÖ de duyurdu

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, 75 yaşındaki Filistinli tutuklu Yusuf Ebulhayr’ın Türkiye’nin girişimleriyle İsrail tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.

Filistin Esirler Heyetinin Halkla İlişkiler Kurumu Müdürü Fuad El-Hudli de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Ebulhayr’ı Filistin vatandaşlığı olmadığı için 3 yıllık mahkumiyet sürecinin sona ermesine rağmen serbest bırakmadığını belirtti.

Hudli, 1945 doğumlu Ebulhayr’ın Türkiye’nin kendisine vize vermesi ve girişimleri üzerine İsrail makamlarınca serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail’in kuzeyindeki Akka kentinde doğan Ebulhayr, 1969 yılında gözaltına alındıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 1983 yılında İsrail ile Filistinli gruplar arasında yapılan esir takasıyla serbest bırakılarak, Libya’ya sürgün edilmişti.

Libya’dan Yunanistan’a geçen Ebulhayr, 2017 yılının mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria’ya dönüşünde İsrail tarafından tutuklanarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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