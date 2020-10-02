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Dünya

İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu ölümle pençeleşiyor

İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevinde olan, bu süre içinde 25 kilo kaybeden ve aralıklarla komaya giren 49 yaşındaki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in hayatından endişe ediliyor.

Qais Omar Darwesh Omar,Muhammed Semiz   | 02.10.2020
İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu ölümle pençeleşiyor

Ramallah

İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevinde olan, bu süre içinde 25 kilo kaybeden ve aralıklarla komaya giren 49 yaşındaki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in hayatından endişe ediliyor.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kez göz altına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Ailesi ve Filistinli yetkililer, Ahres'in açlık grevinde tehlikeli bir sürece girdiğini ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ediyor.

"Babamı istiyorum"

Filistinli tutuklunun küçük kızı Tûka el-Ahres, sosyal medyada aktivistlerce paylaşılan videoda, babasının bir an önce serbest kalması için yardım istiyor.

Küçük kız elinde sıkıca tuttuğu babasının fotoğrafıyla şunları söylüyor:

"Babamı istiyorum. Serbest kalması, beni okula götürmesi ve yemek yemesi için ona yardım edin."

"Her an onun şehadet haberini alacağız endişesiyle yaşıyoruz"

Filistinli tutuklunun eşi Tağrid el-Ahres, AA muhabirine yaptığı açıklamda, eşinin açlık grevinde tehlikeli bir sürece girdiğini söyledi.

Tağrid el-Ahres, 25 kilo kaybeden eşinin sağlık durumunun çok kritik olduğunu, şiddetli baş ağrıları çektiğini ve aralıklarla komaya girdiğini anlattı.

Ahres'in hayatından endişe ettiklerini dile getiren Filistinli kadın, "Her an onun şehadet haberini alacağız endişesiyle yaşıyoruz. Sürekli korku içindeyiz. Saniyeler saatler gibi geçiyor." dedi.

İsrailli yetkililerinin eşinin haklı talebini yerine getirmediğini ve onu kasten öldürmeye çalıştığını söyleyen Tağrid el-Ahres, dünyada özgürlüklerden yana herkesten ve her kurumdan yardım istediğini ifade etti.

Filistinli kadın, şöyle konuştu:

"Eşim özgürlükten başka bir şey istemiyor. Herhangi bir suçlama olmadan ve sebepsiz yere tutuklu. Benim eşim ailesine iyi bir yaşam sunabilmek için hayatını evine ve işine adayan bir insan. İşgalci İsrail her defasında geliyor, onu sebepsiz yere tutukluyor ve hayatımızı alt üst ediyor."

İsrailli yetkililer, Ahres'in ailesiyle görüşmesine de müsade etmiyor. Ailesi, Ahres hakkında ancak avukatı üzerinden bilgi alabiliyor.

"İsrail, Ahres'in açlık grevine son vermesi için hileli bir yola başvurdu"

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, Ahres'in sağlık durumunun ciddi olduğunu, gıda desteğini reddettiğini ve derhal serbest bırakılmayı talep ettiğini aktardı.

Ebubekir, İsrail yönetiminin Ahres'in talebine olumlu cevap vermediğini, hakkındaki "idari tutukluluk" halinin askıya alınması önerisiyle Ahres'in açlık grevine son vermesi için hileli bir yola başvurduğunu söyledi.

Ancak Ahres'in bu öneriyi reddettiğini aktaran Ebubekr, "Zira idari tutukluluk kararının askıya alınması; Ahres'in açlık grevini sona erdirmesinin ardından eski suçlamalarla tekrar hüküm giyebileceği manasına geliyor." dedi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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