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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerinde bulunan 39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde bulunan 39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Gülşen Topçu  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
İsrail hapishanelerinde bulunan 39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Kudüs

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