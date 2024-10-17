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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Hamas lideri Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.

Ekip  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail, Hamas lideri Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı

Ankara

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