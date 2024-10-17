İsrail, Hamas lideri Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze’ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.
Ankara
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