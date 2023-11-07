İsrail Güney Bölgesi Komutanı: Gazze'de karmaşık, zor ve külfetli bir savaşa giriyoruz
İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı "karmaşık, zor ve külfetli bir savaşa girdiğini" söyledi.
Kudüs
Finkelman, Gazze Şeridi'nin sınırına yakın bir bölgede düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ordusu, onlarca yıl aradan sonra Gazze kentinin göbeğinde savaşıyor." dedi.
- İsrail, savaşın ikinci ayına girerken Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor
- İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu
- İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları şiddetlendi: Bölgede iletişim ve internet hizmetleri çöktü
- Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteriyor
- İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresini yoğun bombardımana tutuyor
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına işaret eden Finkelman, "Hamas bir ay önce bize saldırdı ve bizleri ağır yaraladı. O korkunç günde görevimizi yerine getirmekte başarısız olduk. Bu zorlu olaylar beni çok yaktı." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından itibaren savaş başlattıkları ve hedeflerinin net olduğunu dile getiren Finkelman, hedeflerinin de Hamas'ı dağıtmak ve Gazze'de esir tutulanları kurtarmak olduğunu söyledi.
İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Finkelman, "Gazze'de zor, karmaşık ve külfetli bir savaşa giriyoruz." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki kara çatışmalarında ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.