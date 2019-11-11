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Dünya

İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gerçek mermiyle vurarak şehit ettiği Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi.

Safiye Karabacak   | 11.11.2019
İsrail güçlerinin şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Ramallah

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gerçek mermiyle vurarak şehit ettiği Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçlerinin, El Halil kenti yakınlarındaki El-Arub Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istemesine tepki gösteren Filistinlilere açtığı ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Filistinli Ömer Heysam Bedevi'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Kamptaki camide kılınan cenaze namazının ardından Bedevi'nin naaşı, kent mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Törenin ardından El-Arub Mülteci Kampı girişinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı.

- BM yetkilisinden soruşturma çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli gencin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Maldenov paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"El Halil kentinde İsrail güçlerinin hiç kimse açısından tehlike teşkil etmediği görülen Ömer el-Bedevi'yi öldürdüğü video sarsıcı. Bu tür olaylar hakkında soruşturma açılması gerekir. Bedevi'nin ailesine başsağlığı diliyorum."

Evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada yayınlanan videoda, El Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri tarafından şehit edilen 22 yaşındaki Bedevi'nin evinin yakınında bir ağacın alev alması üzerine dışarı çıktığı görülüyor. 

Görüntüde, çevredekilerin, elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerleyen Bedevi'den alevleri söndürmek için su getirmesini istediği duyuluyor. 

Bu kısa konuşmadan hemen sonra vurulan Bedevi, yere düşüyor.

Filistinli gencin vurulduğu anı görüntüleyen Abdurrahman Hasan da İsrail'in Haaretz gazetesine verdiği röportajda sosyal medyadaki görüntüyü doğrulayan açıklamalarda bulundu. 

Hasan, Bedevi'nin İsrail basınında iddia edildiği gibi İsrail askerlerine taş atan gençlerin arasında olmadığını, kampta yaşanan olaylar sırasında evinin önündeki ağacın alev alması üzerine dışarı çıktığını belirtti. 

Bu sırada iki el silah sesi duyduklarını söyleyen Hasan, İsrail askerlerince vurulan Bedevi'nin yere düştüğünü ifade etti. 

Ömer Heysam Bedevi, El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle göğsünden vurulmuş, ağır yaralanan Filistinli genç kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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