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Dünya

İsrail güçlerinin darp ettiği 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinin önünde İsrail güçlerince darp edilen 60 yaşındaki Musa Ebu Meyyale, hastanede şehit oldu.

Esat Fırat   | 19.06.2019
İsrail güçlerinin darp ettiği 60 yaşındaki Filistinli şehit oldu

Kudüs

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinin önünde iki hafta önce İsrail güçlerince darp edilen 60 yaşındaki Musa Ebu Meyyale, hastanede şehit oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampındaki evinin önünde yaklaşık iki hafta önce İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının saldırısına uğrayan Ebu Meyyale, hastanede geçirdiği iki haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Ebu Meyyale'nin göğüs kafesinden aldığı ağır darbeler nedeniyle yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Bu sabah vefat eden Ebu Meyyale, Mescid-i Aksa'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Harem-i Şerif'in surları yanında bulunan mezarlığa defnedildi.

İsrail makamlarından ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. "Mustaribin" güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında başta suikast ve adam kaçırma olmak üzere şu ana kadar yüzlerce operasyon gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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