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Dünya

İsrail güçlerinin Cenin'de 9 Filistinliyi öldürmesi Batı Şeria'da protesto edildi

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki gösteren Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde eylemler düzenledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy   | 26.01.2023
İsrail güçlerinin Cenin'de 9 Filistinliyi öldürmesi Batı Şeria'da protesto edildi

Ramallah

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Tubas ile güneyindeki Beytullahim ve El Halil kentlerindeki meydanlarda toplandı. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre eylemler sırasında bazı bölgelerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Ayrıca olaylara tepki olarak başlatılan grev de Batı Şeria'nın tüm kentlerine yayıldı.

Fetih Hareketi, bugünkü açıklamasında Cenin Kampı'ndaki baskına karşılık Filistin topraklarında genel greve gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da "en kanlı" sene

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

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