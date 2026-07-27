İsrail güçlerinin Batı Şeria'da hastaneye ulaşmasını​​​​​​​ engellediği ambulanstaki hamile kadın bebeğini kaybetti

Filistinli sağlık görevlisi Beşşar Karyuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karyut köyünden hastaneye götürülmeye çalışılan hamile kadının şiddetli kanaması olduğunu​​​​​​​ belirtti.

Karyuti, İsrail ordusunun Nablus'un güneyindeki Avarta askeri kontrol noktasında ambulansı durdurduğunu ve sağlık ekibini aracın motorunu kapatmaya zorladığını söyledi.

Ambulanstaki tıbbi cihazların hastanın hayatta kalması için çalışır durumda tutulması gerektiğini askerlere defalarca ilettiklerini vurgulayan Karyuti, "Askerlere defalarca araçta ölüm kalım mücadelesi veren ve kanaması bulunan bir kadının olduğunu söyledim. Ancak asker bizi tehdit etti ve ambulansı tamamen durdurmak zorunda kaldık." dedi.

Ambulansın hastaneye büyük güçlüklerle ulaşabildiğini belirten Karyuti, ancak bebeğin hayatını kaybettiğini, annenin ise kurtarıldığını dile getirdi.

İsrailliler, bir Filistinlinin kamyonunu ateşe verdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde bulunan sanayi bölgesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, bölgede park halindeki bir kamyonu ateşe verdi. Olay yerine gelen belde sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği yıkım, kuşatma, ev ve mülklere yönelik saldırılar ile kundaklama olaylarında ve kaçak yerleşim faaliyetlerinde büyük artış görülüyor.

İsrail ordusu, Filistinlilere ait üç katlı evi yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 3 buldozer, çok sayıda piyade asker ve askeri araçla Cenin'in güneybatısındaki Arraba İstasyonu bölgesine baskın düzenledi.

Bölgeyi kuşatarak giriş çıkışları kapatan İsrail güçleri, daha sonra Filistinli Cihad Musa'ya ait üç katlı evi yıktı.

Haberde, İsrail makamlarının, "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla birkaç ay önce yıkım kararını ev sahibine bildirdiği aktarıldı.

Ev sahibi Musa'nın, kararın uygulanmasını durdurmak amacıyla hukuki yollara başvurduğu, ilgili mercilere itiraz ve şikayetlerde bulunduğu ancak sonuç alamadığı, İsrail güçlerinin ise yıkım kararını zor kullanarak uyguladığı ifade edildi.

Arraba İstasyonu çevresinde yıkımlar sürüyor

İsrail güçleri son günlerde Arraba İstasyonu çevresindeki bazı barakalar ile ticari ve zirai tesisleri de yıkmıştı.

Cenin'de bazı noktaları birbirine bağlayan yol üzerinde bulunması dolayısıyla stratejik öneme sahip Arraba İstasyonu bölgesinde, son dönemde Filistinlilere ait arazilerin iş makineleriyle tahrip edilmesi, yapıların yıkılması ve mülklerin hedef alınması dikkati çekiyor.

Bölge sakinleri, söz konusu uygulamaların yalnızca yıkım kararlarının uygulanmasıyla sınırlı olmadığını, sahada yeni fiili durumlar oluşturmayı ve İsrail'in bölgedeki kontrolünü artırmayı amaçlayan bir politikanın parçası olduğunu söylüyor.

Bölgede, daha önce 1967 yılına kadar Ürdün ordusunun kontrolünde bulunan askeri kampa, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesinin ardından İsrail güçlerince el konulduğu belirtiliyor. İsrail güçlerinin 2005'te bölgeyi tahliye ettiği kaydediliyor.

Ancak İsrail'in son dönemde bölgenin çevresinde yürüttüğü eylemler, Tel Aviv'in kalıcı askeri varlığının yeniden tesis edildiği ya da yasa dışı yerleşim projelerine hizmet edecek şekilde bölgedeki kontrolünü genişletmeye çalıştığına ilişkin endişeleri artırıyor.