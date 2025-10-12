Dolar
İsrail güçlerinin alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki 45 aktivist Ürdün'e ulaştı

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yasa dışı alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 45 aktivistin Ürdün’e ulaştığı bildirildi.

Laith Al-jnaidi, Hamdi Yıldız  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Amman

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Özgürlük Filosu’nda bulunan kardeş ve dost ülkelerden 45 aktivist, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün’ü birbirine bağlayan Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden ülke topraklarına giriş yaptı." denildi.

Tahliye işlemleri yapılan aktivistlerin Tunus, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Finlandiya, ABD ve Kanada vatandaşı olduğu kaydedildi.

Bakanlık, "Kardeş ve dost ülkelerin büyükelçilikleriyle koordinasyon içinde, vatandaşlarının Ürdün’den ayrılışlarının düzenlenip kolaylaştırıldığını" belirtti.

⁠Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu’na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, “sınır dışı” işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

