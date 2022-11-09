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Dünya

İsrail güçlerince Nablus'ta öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ilinde öldürülen Filistinli Mehdi Haşşaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Ali Semerci   | 09.11.2022
İsrail güçlerince Nablus'ta öldürülen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

İsrail güçlerinin Nablus'un doğusunda yer alan Yusuf Makamı'na baskını sırasında açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli Haşşaş'ın cenazesi, Nablus'taki Refidya Devlet Hastanesi'nden alınarak Balata Mülteci Kampı'ndaki evine getirildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı, Filistinli direniş örgütlerine bağlı maskeli kişilerce havaya ateş açıldı.

Haşşaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Balata Mülteci Kampı'ndaki kabristanda toprağa verildi.

Haşşaş, İsrail güçlerinin bu sabah Nablus'un doğusunda yer alan Yusuf Makamı'na baskını sırasında açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti, olaylarda 3 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin zaman zaman Filistinlileri tutuklamak için Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda arbede veya silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu belirterek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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