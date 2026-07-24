İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Tel beldesi yakınında yer alan ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Havat Gilad" yerleşim bölgesi çevresinde Filistinliler ile "yürüyüşe çıkan" İsrailliler arasında arbede yaşandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu biri ağır olmak üzere 4 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Tel beldesine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye askeri birlikler sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise yaralanan 4 İsrailliden birinin öldüğü, diğer ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Açılan ateş sonucu biri ağır olmak üzere 4 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Batı Şeria'da 2026'da İsraillilerin saldırılarında 86 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2026'nın başından bu yana Batı Şeria'da 21'i Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından olmak üzere açılan ateş sonucu 86 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip etti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan aktivist Ali Nevacia, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Agziye bölgesinde Filistinli Talib el-Cundi'ye ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip ettiğini söyledi.

Haberde, özellikle birçok Filistinli ailenin temel geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarının hedef alındığı belirtilerek, son olayın da bölgede Filistinlilerin arazi ve mülklerine yönelik son dönemde artan saldırıların bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.