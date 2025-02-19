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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, Tulkerim'de sürdürdüğü saldırılarda 50 ev ve 280 iş yerini yıktı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, 27 Ocak'ta başladığı saldırılarında 50 ev ve 280 iş yerini yıktığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hamdi Yıldız  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İsrail güçleri, Tulkerim'de sürdürdüğü saldırılarda 50 ev ve 280 iş yerini yıktı

Ramallah

Tulkerim Valisi Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim kentine yönelik baskınlarındaki yıkıma dair bilgiler verdi.

İsrail ordusunun Tulkerim'deki mülteci kampına baskınları kolaylaştırması için yeni yollar açmak üzere salı günü yaptıkları yıkımda 16 evi yerle bir ettiğini dile getiren Selame, "Yapılanlar, işgal metodolojisi dahilinde planlanmış bir askeri işgal operasyonudur, konut binaları olmalarına rağmen sokaklar açılıyor. Dün sabah, işgalcilerin bu evleri yıkma niyetinde olduğunu öğrendik. Ordu, sakinlerin oralara ulaşmasını ve taşıyabileceklerini almalarına engel oldu. Evler, içindeki her şeyle birlikte yıkıldı." dedi.

Kampın genel çehresini değiştirecek şekilde yıkımlarla "sokaklar açıldığını" dile getiren Selame, yapılanların "yeniden düzenleme süreciymiş" gibi olduğunu söyledi.

Filistinli Vali, İsrail'in bölgedeki uygulamalarını, "uluslararası toplum ve Arap dünyasındaki sessizliğin sürdüğü bir süreçte katliam ve yasa dışı bir komplo" olarak niteledi.

Tulkerim kenti ve oradaki iki kampa bugüne kadar 62'den fazla büyük çaplı saldırı düzenlendiğini aktaran Selame, şöyle devam etti:

"Ancak şu anki operasyon en büyüğü ve Tulkerim kampında 23 gündür devam eden operasyon, Nur Şems Kampı'na kadar genişledi. Devam eden operasyonda yaklaşık 50 evin tamamen yüzlercesi de kısmen yıkıldı. Binlerce evin de bombalama, yıkım ve yakma operasyonları sonucu tahrip edildi. Bunların yanı sıra 280 dükkan yıkıldı. Bununla kampta altyapıyla birlikte ekonomik hayat da etkilendi. Kadınları, çocukları, yaşlıları ve herkesi hedef alan trajik şartlar altında gerçek bir felaket içinde yaşıyoruz. Kamptaki insanların büyük çoğunluğu yerinden edildi ve yaklaşık 50 aile, zor şartlar altında suyu ve elektriği olmayan evlerde kaldı."

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak' günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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