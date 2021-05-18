Euro
10.20
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,864.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 18.05.2021
İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Nisan'dan bu yana gözaltına alınan Filistinlilerden 450'sinin Batı Şeria'da, 400'nün de Doğu Kudüs'te ikamet ettiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylarda yaralanan Filistinlilerin de bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin 9 Mayıs'tan bu yana 850'den fazla İsrail vatandaşı Filistinliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarını barikatlarla kapatması, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı ve İsrail polisinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması bölgede yaşanan gerilimin fitilini ateşlemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başladığı 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerdeki gerginlik daha da arttı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 500 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor

Benzer haberler

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail saldırılarının Gazze'ye verdiği maddi zarar 243 milyon dolara ulaştı

Washington Post: İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak

New York Times: Son 8 günde en az 61'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti

New York Times: Son 8 günde en az 61'i çocuk 232 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

İsrail polisleri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı