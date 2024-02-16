İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 19 haftadır kısıtlıyor
Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa'daki cuma namazlarına sınırlı sayıda kişi katılabiliyor.
Kudüs
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.
İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların ve çocukların girmesine izin verdi.
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.
Aksa’ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı.
İsrail polisi ile Esbat Kapısı'ndan Aksa'ya ulaşmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı.
İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.