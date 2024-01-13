İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdürdü
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.
İstanbul
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gece baskınlarının adresi, El Halil, Nablus, Beytüllahim ve Kalkilya kentleri oldu.
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İsrail ordusunun, "El-Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı 3 Filistinlinin öldürüldüğünü" duyurmasının ardından kentteki bazı noktalara baskınlar düzenlendi.
Askeri araçlar eşliğindeki İsrail güçlerinin hedefi El Halil'e bağlı İzna ve Surif kasabaları oldu. Baskınlarda can kaybı ya da gözaltı olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Nablus'un güneyindeki 2 kasaba ve 1 köye giren İsrail güçleri de bazı evlere baskın yaptı. Aynı görüntüler Beytüllahim ve Kalkilya kentlerinde de yaşandı. Kalkilya'da gençler, İsrail güçlerine karşı koymak için araba lastiklerini ateşe verdi.
İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, El Halil yakınlarındaki Adora Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalışan silahlı Filistinli bir grubun İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı öne sürülmüş ve 3 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.
İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada da söz konusu olayda bir İsraillinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.
İsrail ordusu, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.