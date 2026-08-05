İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Beytullahim'e bağlı Nahhalin beldesine iş makineleri eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Nahhalin beldesinde Ahmed Muhammed Necacire ve Muhammed Yusuf Avad isimli Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Söz konusu evlerin, "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla bir süre önce tahliye edildiği aktarıldı.

Yaşlı adamın evinin yıkımına tepki gösterenlere müdahale

Öte yandan İsrail güçlerinin, Beytullahim'in güneydoğusundaki El-Minye köyüne baskın düzenleyerek, Abdurabbu Mahmud Kevazibe isimli yaşlı adamın zorla evinden çıkarıldığı belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, bölgeyi kuşatma altına alan İsrail güçleri daha sonra iş makineleriyle yaşlı adama ait evi yıktı.

Yıkıma tepki gösteren bölge sakinlerine İsrail güçleri gaz ve ses bombaları attı, gazdan etkilenen çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Batı Şeria’da yıkım ve işgal politikası derinleşiyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ram kasabasının Dahiya kapısı yakınlarında Filistinli bir gence ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Filistinli genç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Ram kasabası yakınındaki Kalendiya Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenlemişti. Bölgede konuşlanan İsrail askerleri, kamptaki tüm camilerde sabah ezanının okunmasını engellemişti.

İsrail ordusu, Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'nda sabah ezanının okunmasına izin vermedi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine geniş çaplı baskın düzenledi, kamptaki camilerde sabah ezanının okunmasını engelledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.

Askeri araçların yoğun şekilde konuşlandırıldığı Kefr Akab'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Kalendiya'daki camilerde ise sabah ezanının okunmasına izin verilmedi.

İsrail ordusunun bazı bölge sakinlerine gönderdiği mesajlarda, "kampta geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığı" bildirildi.

Ayrıca, 2018'de Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerince öldürülen Leys Şuani'nin babası da gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail'e ait bir askeri araç, kamp çevresinde Filistinli bir gence çarptı. Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.