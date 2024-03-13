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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas, Ramallah, Cenin ve El Halil kentlerinde biri kadın 10 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 565'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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