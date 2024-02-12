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Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Pendik Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 35 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İstanbul

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin evlerine gece baskınları düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs, Ramallah, Tukerim, Nablus ve Eriha kentlerinde düzenlediği baskınlarda en az 35 Filistinliyi gözaltına aldığı, gözaltına alınanlar arasında Kudüs'te İsrail askerleri tarafından yaralanan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 985'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 389 Filistinli hayatını kaybetti.

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