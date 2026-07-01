İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da geniş çaplı baskın ve yıkım yaptı İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da birçok kentte eş zamanlı olarak geniş çaplı baskın ve yıkım yaptığı bildirildi.