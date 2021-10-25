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Dünya

İsrail güçleri ikisi çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ikisi çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 25.10.2021
İsrail güçleri ikisi çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Batı Şeria'da 10, Doğu Kudüs'te de 3 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 10 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu kaydedilen haberde, Ramallah'ta Abdulbasit Maatan adlı bir öğretmenin kanser hastası olmasına rağmen gözaltına alındığına vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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