Euro
9.11
Dolar
7.73
BIST 100
1,281.48
Altın
1,870.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çocuk Dostu Kitap Söyleşisi"ne katılıyor
logo
Dünya

İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri ekim ayında abluka altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 466 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 12.11.2020
İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin geçen ay çoğunluğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'dan olmak üzere 466 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti. 

Batı Şeria'da 261, Doğu Kudüs'te 200, Gazze Şeridi sınırında da 5 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 63'ünün çocuk, 16'sının da kadın olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 40'ı kadın, 170'i çocuk olmak üzere 4 bin 500'e yakın Filistinli bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor
İran'da son 24 saatte 457 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı
İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor

Benzer haberler

İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri geçen ay 466 Filistinliyi gözaltına aldı

İnsan hakları kuruluşlarından İsrail'e 'tarım arazilerini tahrip etmeyi durdurun' çağrısı

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinin 4'üncü turu tamamlandı

Yasir Arafat'ın zehirlendiğine dair ilk şüpheler ölümünün hemen ardından ortaya çıktı

Yasir Arafat'ın zehirlendiğine dair ilk şüpheler ölümünün hemen ardından ortaya çıktı
İsrail güçlerinden Arafat'ın ölüm yıl dönümündeki gösterilere müdahale

İsrail güçlerinden Arafat'ın ölüm yıl dönümündeki gösterilere müdahale

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 131’e yükseldi

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 131’e yükseldi