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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, gece boyu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde gece baskınları düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İsrail güçleri, gece boyu işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü

Gazze,Kudüs

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

İsrail askerleri, Nablus'taki Beyta beldesinde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesi ile Tulkerim kentine çok sayıda Filistinlinin evine düzenlenen baskında ise gözaltına alınanlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca Kalkilya beldelerine düzenlediği baskınlarda Filistinlilerin evlerine ses bombaları atarak, birçok duvara ırkçı ifadeler ve çizimler yazdı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 387 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'de Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik saldırılarında en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu 3'ü çocuk en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah'ta ayrıca evleri hedef alması sonucu es-Sayyid ailesinden 3, en-Nahhal ailesinden de 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir anaokuluna düzenlediği saldırıda ise en az 5 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Ölen ve yaralananlar Deyr el-Belah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

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