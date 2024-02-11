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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Gazze'de yol ortasında bir anne ile küçük oğlunu doğrudan hedef aldı

İsrail, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde yerinden edilen bir anne ve küçük çocuğunun üzerine doğrudan ateş açtı.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
İsrail güçleri Gazze'de yol ortasında bir anne ile küçük oğlunu doğrudan hedef aldı

İstanbul

İsrail keskin nişancıları, kaldıkları yerden sürgün ettiği Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. Evlerinden zorla sürgün edilen Filistinliler, İsrail tankları ve keskin nişancılarının saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi sokaklarında gerçekleşen ve sivilleri hedef alan saldırı anlarına ait video görüntüsü Filistin yerel medyası ve sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, sokak ortasında İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan hedef alınan bir anne ve küçük oğlu yüz üstü yerde uzanıyor.

Videoda, annenin hareketsiz olduğu, küçük çocuğun ise ara ara kımıldadığı, keskin nişancıların ise ateş açmaya devam ettiği görülüyor. Çevredeki Filistinlilerden biri yerde sürünerek uzattığı uzun bir tahta parçası yardımıyla, açılan ateş arasında yaralı çocuğu kendine doğru çekmeyi başarıyor.

Sokak ortasında hedef alınan anne ve oğlunun son durumuyla ilgili henüz bir bilgi alınamadı.

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