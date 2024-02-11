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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıkarak tarım arazilerine zarar verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde, Filistinlilerin evlerini yıkan İsrail güçlerinin tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi.

Çağrı Koşak  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
İsrail güçleri, Filistin'in Mesafir Yatta bölgesinde evleri yıkarak tarım arazilerine zarar verdi

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA, Filistinli Ahmed Mahmud Hamamda ailesine ait evlerin, su kuyusunun ve koyun ağıllarının İsrail güçleri tarafından yıkıldığını aktardı.

Haberde, ailenin evine İsrail güçlerinin iki ay önce de saldırıda bulunduğu belirtilerek, evin saldırıya uğradığı ve aile üyelerinin tehdit edildiği kaydedildi.

Filistinli Usame Muhamara da Mesafir Yatta'da İsrail güçlerinin ailesine ait eve baskın düzenleyerek içini tahrip ettiğini kaydetti.

Ayrıca, İsrail güçlerinin Mesafir Yatta bölgesindeki çoban ve koyunların mera ve otlaklara ulaşmasını engellediği bilgisine yer verildi.

İsrail’in Mesafir Yatta’daki tehcir politikası

İsrail ordusu, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi "918 No'lu Atış Alanı" adı altında askeri bölge ilan ederek 2 binden fazla Mesafir Yatta yerlisini çeşitli yollarla evlerinden kovmaya çalışıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar yerli Filistinlilerin barındığı onlarca ev, yapı ve tarım tesisini yerle bir eden İsrail, imkanların son derece kısıtlı olduğu bu bölgeye elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin bile ulaştırılmasına engel oluyor.

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