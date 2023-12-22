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Dünya

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermediği Filistinlilere müdahale ediyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ediyor.

Mücahit Aydemir  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermediği Filistinlilere müdahale ediyor

Kudüs

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler, cuma namazını Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak için toplandı.

İsrail polisi, cuma namazı için Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde toplanan yüzlerce Filistinliye müdahale ediyor.

İsrail güçleri, Filistinlilere yoğun gaz bombası ile saldırırken Filistinli gençler ise çevrede ateş yakarak polise karşı koyuyor.

Atılan gaz bombalarından bir Filistinlinin aracının camına isabet ederek araçta hasar oluşturdu.

Ayrıca İsrail güçleri, Filistinli kalabalığa TOMA'dan tazyikli pis su sıkıyor.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 11 haftadır kısıtlıyor.

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