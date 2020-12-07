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Dünya

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mustafa Deveci   | 07.12.2020
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 4 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Yerel kaynaklar, İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının Doğu Kudüs'te yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtti. 

İsrail güçlerinin kamptaki bir eve yaptığı baskında kimlikleri açıklanmayan iki kardeşi gözaltına aldığı, bir diğer kardeşi ise gerçek mermiyle yaraladığı ifade edildi.

Kampta yaşayan Filistinlilerin taş atarak baskına tepki gösterdiği, İsrail güçlerinin ise gerçek mermiyle üç kişiyi daha yaraladığı dile getirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ve Ramallah'taki bir hastanede ameliyata alındıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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