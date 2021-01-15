Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,526.37
Altın
1,847.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine hitap ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Esat Fırat   | 15.01.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı El-Mugayyer beldesi ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, El-Mugayyer beldesinde çıkan olaylarda 10 Filistinli İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralandı.

Ayrıca görgü tanıkları, çok sayıda Filistinlinin İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz
DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada
TBMM Başkanı Şentop: (Aşı daveti) Sayın Koca beni de aradı. İnşallah önümüzdeki hafta planlayacağız
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 10 Filistinliyi yaraladı

Burak Derneği 2020 yılında da hak ihlallerinin yaşandığı Kudüs'e yardımlarını sürdürdü

İsrail mahkemesi Filistin’in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini ikinci kez uzattı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 2020 yılında Filistinlilere karşı sistematik baskı ve ayrımcılık yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail 2020 yılında Filistinlilere karşı sistematik baskı ve ayrımcılık yaptı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden uluslararası topluma Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden uluslararası topluma Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı
BM Özel Raportöründen İsrail'e "Filistinliler için Kovid-19 aşılarına eşit erişim sağlayın" çağrısı

BM Özel Raportöründen İsrail'e "Filistinliler için Kovid-19 aşılarına eşit erişim sağlayın" çağrısı