İsrail güçleri, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri protesto eden Filistinlilere saldırdı

[1/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti.

[2/30] İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu.

[3/30] Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[4/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[5/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[6/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[7/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[8/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[9/30] Bazı basın mensupları müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[10/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı basın mensupları müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[11/30] Protestonun ardından Filistinliler, cuma namazını Cebel Tarusa bölgesindeki bir ana yolda eda etti.

[12/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. İsrail güçleri, Cebel Tarusa bölgesinde gerçekleştirilen gösteride Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Bazı göstericiler müdahale sonucu olay yerinden uzaklaştı.

[13/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. Protestonun ardından Filistinliler, cuma namazını Cebel Tarusa bölgesindeki bir ana yolda eda etti.

[14/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. Protestonun ardından Filistinliler, cuma namazını Cebel Tarusa bölgesindeki bir ana yolda eda etti.

[15/30] Filistinliler, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu Batı Şeria'nın güneyindeki El halil kentine bağlı Dura beldesinde yapılması planlanan yeni yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti. Protestonun ardından Filistinliler, cuma namazını Cebel Tarusa bölgesindeki bir ana yolda eda etti.

[16/30] Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde toplanan Filistinliler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede yeni Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti.

[17/30] İsraillilerin bölgede çadır kurarak hayvanlarını yerleştirdiği görüldü.

[18/30] Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde toplanan Filistinliler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede yeni Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti.

[19/30] Gösteri sırasında İsrail güçleri önlem aldı.

[20/30] Göstericiler, cuma namazını bölgedeki boş arazide kıldı.

[21/30] Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde toplanan Filistinliler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede yeni Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti.

[22/30] Gösteri sırasında İsrailliler, atlarıyla bölgede tur attı.

[23/30] İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin çadır kurduğu arazilerine ulaşmak isteyen Filistinlilere engel oldu.

[24/30] Yahudi yerleşimciler, bölgede Filistinlilere ait arazi üzerine çadır kurdu.

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[26/30] İsrail güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

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