Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir köye düzenlediği saldırıyı takip eden Filistinli bir gazetecinin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi yaraladı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir köye düzenlediği saldırıyı takip eden Filistinli bir gazetecinin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu ayağından yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Kudüs Haber Ağı muhabiri Mutasım Sakf el-Hayt, Deyr Ebu Meşal köyüne saldıran işgalci İsrailliler ile Filistinli gençler arasında çıkan arbedeyi takip ettiği sırada İsrail güçlerinin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

İsrailli işgalcilerin köy sakinlerine saldırmasıyla çıkan arbedenin ardından İsrail askerlerinin de bölgeye gelerek saldırganlara koruma sağladığı ifade edildi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın kuzeyinde, Sincil beldesinin kuzeybatısındaki Garabe bölgesinde de Filistinlilere ait arazilere koyunlarıyla girdiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrailli işgalcilerin El-Muğayyir ve Ebu Felah köylerini birbirine bağlayan Merc Siyye yoluna da baskın düzenlediğini aktardı.

Batı Şeria'da son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik saldırılarında da artış gözleniyor. Bu saldırılar arasında arazilerin yakılması, tahrip edilmesi ve özellikle yerleşim birimlerine yakın bölgelerde çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi yer alıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.