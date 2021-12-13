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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurum’da “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” kapanış programında konuşuyor.
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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri Hamas yetkilisi 27 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda aralarında bir Hamas yetkilisinin de bulunduğu 27 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar, Qais Omar Darwesh Omar   | 13.12.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri Hamas yetkilisi 27 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 27 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistinliler arasında İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Batı Şeria’daki liderlerinden Hasan Yusuf da bulunuyor.

İsrail güçlerinin Yusuf'u Batı Şeria’nın Beytunya beldesindeki evine düzenlediği baskınla gözaltına aldığı aktarıldı.

Eski Filistin Yasama Meclisi üyesi Hasan Yusuf, çoğu "idari tutukluluk" şeklinde olmak üzere yaklaşık 21 yılını İsrail cezaevlerinde geçirdi.

Yusuf, son olarak Nisan 2019'da gözaltına alınmış, 9 aylık idari tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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