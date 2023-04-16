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Dünya

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları devam etti.

İsrail güçleri, Kudüs'te aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 13 Filistinliyi, Batı Şeria'da da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çocukların Silvan beldesinde yaşayan kardeşler Musa Cibril, Fuad Cibril ve Ömer Cibril olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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