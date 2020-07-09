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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 09.07.2020
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria'da 13, Doğu Kudüs'te de 5 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencisi bir kızın da olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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