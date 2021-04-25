Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria’da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı, 3 gazeteciyi de gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 25.04.2021
İsrail güçleri Batı Şeria’da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı

Kudüs

Filistin Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’daki olayları takip eden bir gazetecinin plastik mermiyle, ikisinin doğrudan gaz bombasıyla hedef alındığı, ikisinin de İsrail askerlerince darbedilerek yaralandığı belirtildi.

Gazeteciler Alaa Rimavi, Kuteybe Kasım ve Muhammed Atik'in de son birkaç gün içinde Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada söz konusu basın mensuplarının derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Filistinli insan hakları kuruluşları, İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin mart ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da gazetecilere yönelik 15 saldırı ve ihlal gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşimlerine karşı protestoların yanı sıra son günlerde İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 454 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı
Kovid-19'u yenen beş aylık minik Teoman'ın kalbi artık daha 'sağlam' atıyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 4 gündür dünya genelinde en üst seviyede
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi ihtiyacından fazla Kovid-19 aşını stoklamakla suçladı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria’da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria’da son günlerde yaşanan olaylarda 5 gazeteciyi yaraladı

İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı

İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinli gazeteci açlık grevine girmesi üzerine hastaneye kaldırıldı

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, Gazze'de artan gerginlik nedeniyle yarın ABD'ye yapacağı ziyareti erteledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, Gazze'de artan gerginlik nedeniyle yarın ABD'ye yapacağı ziyareti erteledi
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 7 yaralı
Filistin sahasını hareketlendiren Kudüs olayları ve Filistinli tarafların tutumu

Filistin sahasını hareketlendiren Kudüs olayları ve Filistinli tarafların tutumu