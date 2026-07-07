İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor

[1/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

[2/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

[3/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

[4/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

[5/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden bir Filistinlinin naaşı, cenaze işlemleri yapılmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.