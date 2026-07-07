İsrail güçleri ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Çağrı Koşak
07 Temmuz 2026•Güncelleme: 07 Temmuz 2026
Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras / AA
İSTANBUL
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait İHA, Gazze Limanı yakınlarında yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı bombaladı. Saldırıda 46 yaşındaki İmran Yunus Ebu Cerad'ın yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
[1/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[2/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[3/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[4/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[5/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden bir Filistinlinin naaşı, cenaze işlemleri yapılmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
[1/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[2/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[3/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[4/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralananlar, tedavi altına alınmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.
[5/5] İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden bir Filistinlinin naaşı, cenaze işlemleri yapılmak üzere kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesini hedef alan İsrail saldırısında ise 30 yaşındaki Muhammed İmad Ebu Tuayme'nin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun, Refah kentinin kuzeybatısında bulunan Muaviye Camisi çevresine düzenlediği saldırıda ise 5 Filistinli yaralandı.
İsrail’in Han Yunus’a düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti
Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’e ait İHA, Han Yunus’un Cevret el-Akkad bölgesinde sivillerin bulunduğu alanı hedef aldı.
Saldırıda Vahid Ebu Salim isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateşte bir Filistinli hayatını kaybetti
Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi bir kez daha ihlal etti.
İsrail askerlerinin Han Yunus’un Mevasi bölgesindeki Feş Fereş bölgesinde ateş açması sonucu 45 yaşındaki Ala Sabri Berike yaşamını yitirdi.
İsrail’in Gazze kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi’nde Barselona Parkı yakınında bir aracı hedef aldı.
Saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.