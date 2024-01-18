İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinliyi öldürdü
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze saldırılarına başladığından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.
Ramallah
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinliler hakkında bilgi verildi.
Bu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinlinin öldürüldüğü, bunların 97'sinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin saldırılarında 637'si çocuk, 4 bin 212 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.