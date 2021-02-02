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Dünya

İsrail güçleri 4'ü çocuk 29 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4'ü çocuk 29 Filistinliyi gözaltına aldı, 2 kişiyi de plastik mermiyle yaraladı.

Mustafa Deveci   | 02.02.2021
İsrail güçleri 4'ü çocuk 29 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 4'ü çocuk 29 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail güçleri, Ramallah yakınlarındaki Kefr Malik beldesindeki baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kimlikleri belirtilmeyen 2 Filistinli plastik mermilerle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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