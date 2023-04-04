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Dünya

İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

İsrail işgali altındaki Kudüs kentinde 2023 yılının ilk çeyreğinde 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 736'sının gözaltına alındığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

Istanbul

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan ve Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan raporda, işgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerine yer verildi.

Kudüs'te 2023'ün ilk 3 ayında İsrail güçlerinin 7 Filistinliyi öldürdüğüne işaret edilen raporda, öldürülen Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, İsrail makamlarının bu süre içinde biri çocuk 3 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu, böylece İsrail'in ailelerine teslim etmediği Filistinlilere ait cenaze sayısının 24'e yükseldiği ifade edildi.

Kudüs'te bu üç ayda gerçek ve plastik mermilerle vurulan 59 Filistinlinin yaralandığı belirtilen raporda, 110'u çocuk ve 26'sı kadın olmak üzere 736 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in aynı dönemde Kudüs'te Filistinlilere ait 117 yapıyı yıktığı bilgisi paylaşılan raporda, İsrail makamlarının ayrıca, Kudüs sakinlerini yerlerinden etmek için konut veya dükkan olarak kullanılan yapılarla ilgili 120 ihtar verdiği aktarıldı.

Raporda, kentteki öne çıkan Filistinli şahsiyetlerin evlerine sık sık baskınlar düzenlendiği vurgulanarak fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarının arttığı ifade edildi.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin de arttığına dikkat çekilen raporda, 2023'ün ilk çeyreğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısının 11 bini aştığı belirtildi.

Kudüs Valiliğinin raporunda, İsrail mahkemelerinden Filistinlilere yönelik çıkartılan kararların arttığı, Kudüs kentine yeni yerleşim projelerinin de dayatıldığına işaret edildi.

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