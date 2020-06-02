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Dünya

İsrail güçleri 1'i çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 1'i çocuk, 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 02.06.2020
İsrail güçleri 1'i çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 16, Doğu Kudüs'te de 4 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşında bir Filistinli çocuk da bulunuyor

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 13 yaşında bir Filistinli çocuğun da bulunduğu dile getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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